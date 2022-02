Krumbach

18:24 Uhr

Warum in Krumbach am Donnerstagabend der Strom ausfiel

Am Donnerstagabend fiel in Krumbach für eine Stunde der Strom aus. Ungefähr 2000 Haushalte waren davon betroffen.

Plus Am Donnerstagabend wurde es vor allem im Norden Krumbachs für eine Stunde dunkel. Geschäfte und Restaurants in der Stadt waren unterschiedlich stark betroffen.

Von Piet Bosse

Im Krumbacher Norden, in Attenhausen, Edenhausen und in Neuburg gingen am Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr für ungefähr eine Stunde die Lichter aus. Zwei Mittelspannungskabel waren kaputt gegangen. Fachkräfte von LEW Verteilnetz (LVN) schalteten den Strom auf andere Leitungen um. Der Strom wurde laut LVN so schrittweise wiederhergestellt. Wie funktioniert so etwas? Und wie haben Krumbacher Geschäfte und Restaurants den Stromausfall erlebt?

