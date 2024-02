Warum Plätzchenbäcker Pascal Aldoais aus Krumbach nun Gesundheitstipps gibt

Plus Der Blogger Pascal Aldoais hält im Krumbacher Sprachcafé einen Vortrag: Es geht nicht um Zehntausende selbst gebackene Plätzchen, sondern um Gesundheit.

Ein Sticker gegen Rassismus an der Wand. Ein Raum, großmütterlich eingerichtet, mit Klavier, Schaukelstuhl und Retro-Sofa, mit Sitzecke, dunklen Holzschränken und vollgestellten Regalen. Inmitten des großen Zimmers wurden zwei längliche Tische mit Keksen, Apfelschnitzen und Tee zusammengeschoben. Dahinter standen Holzstühle als Sitzgelegenheiten für die Teilnehmer; so positioniert, dass jeder die Leinwand gegenüber erblicken kann. „Was ist Gesundheit?“, steht auf der Präsentation von Pascal Aldoais zu Beginn seines Vortrags auf der Leinwand, leuchtend im matt beleuchteten Raum.

Aldoais Kopf zierte ein silber-pinkes Tiara, das auch als Prinzessinnenkrone bekannt ist. Die Krone trug der Fitnessökonomiestudent und Fitnesstrainer den ganzen Abend, während er in gelassener und charmanter Manier über Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit redete. Das Tiara war eigentlich ein Scherz von Organisator Marc Hettich, der spaßeshalber behauptete, dass dieses alle Referenten aufsetzen müssten. Das wusste der 23-Jährige auch, er trug es dennoch selbstbewusst.