Was hilft gegen den Hausärztemangel im Raum Krumbach?

Plus Die Hausärzte im Raum Krumbach sind überlastet, eine Praxis schließt bald. Ein Ärztesprecher nennt Maßnahmen, die ländlichen Regionen helfen können.

Wenn Dr. Hans-Peter Hadry zum 31. März in Niederraunau seine Arbeit einstellt, haben ungefähr 1000 Menschen aus dem Raum Krumbach keinen Hausarzt mehr. Doch schon jetzt sind die Hausärztinnen und Hausärzte in der Region überlastet. Laut Dr. Jakob Berger, Sprecher der schwäbischen Hausärzte, ist das Problem, dass im ländlichen Raum Hausärzte fehlen, ein strukturelles, wofür es Lösungen gibt, die vor allem junge Ärzte betreffen.