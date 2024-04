Krumbach

vor 19 Min.

Welche Perspektive es für das Krumbacher Hallenbad gibt

Plus Der Abgeordnete Max Deisenhofer möchte sich für das Bad im Krumbacher Sportzentrum einsetzen. Was aus seiner Sicht gegen das "Bädersterben" in Bayern nötig ist.

Von Peter Bauer

Wie geht es weiter mit dem seit vier Jahren für die Öffentlichkeit nicht mehr nutzbaren Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum? Welche Chancen gibt es für eine Wiederöffnung? Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen, möchte sich in einem regionalen Haushaltsantrag für die weitere Entwicklung des Krumbacher Hallenbads einsetzen. Bei diesem Thema sei er auch mit Abgeordneten anderer Fraktionen in Kontakt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Deisenhofer, warum die Entwicklung bei den Bädern in Bayern einem regelrechten "Bädersterben" gleiche und was notwendig sei, um dieses "Bädersterben" zu stoppen.

Der Neubau des Krumbacher Sportzentrums (mit Hallenbad, Mensa und Sporthalle) ist bekanntlich in weite Ferne gerückt. Nach all den jahrelangen Debatten konzentriert sich die Stadt jetzt auf die Sanierung der benachbarten Mittelschule (dafür ist die Stadt in Abstimmung mit den Umlandkommunen zuständig). Ein wesentlicher Grund ist der Umstand, dass der Landkreis die Sanierung seiner Realschule bald angehen möchte - und die befindet sich im selben Gebäudekomplex wie die Krumbacher Mittelschule.

