Krumbach

12:00 Uhr

Wenn der Tod das Leben buchstäblich "ver-rückt"

Plus Monika Drexler, Einsatzleiterin der ökumenischen Hospizinitiative Krumbach, spricht über den Tod und die folgende Trauer. Was in dieser Zeit wichtig ist.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Wir wissen von Anfang an, dass wir sterben. Und dennoch: der Tod eines Angehörigen oder Nahestehenden trifft uns mit einer unglaublichen Wucht, zieht uns die Füße weg. Nichts ist danach mehr so, wie es vorher war. Unverrückbar. Es folgt die Trauer, die sich in unterschiedlicher Ausprägung und auch Dauer äußern kann.

Wie geht man mit diesem Gefühl um, bei sich selber und mit anderen, die gerade trauern? Kann man etwas tun? Monika Drexler, Einsatzleiterin der ökumenischen Hospizinitiative Krumbach, begleitet mit ihren Hospizhelfern und -helferinnen nicht nur Schwerstkranke auf ihrem letzten Weg, sondern ist auch für die hinterbliebenen Trauernden da. Die Hospizinitiative bietet den Trauernden einen geschlossenen Gesprächskreis, ein Trauercafé, aber auch eigene Trauerwanderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen