Wie der Krumbacher Hochwasserschutz verbessert werden kann

Das Juni-Hochwasser ist vielen in höchst unguter Erinnerung. Auch in Krumbach sind etliche Betriebe durch das Hochwasser massiv geschädigt worden. Die Stadtratsfraktion der UFWG machte dies zum Thema: „Das Vertrauen in einen effektiven Hochwasserschutz ist wieder herzustellen.“ Im Krumbacher Stadtrat wurde jetzt darüber diskutiert. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer erläuterte, welche Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen er sieht.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis