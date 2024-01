Krumbach

vor 32 Min.

Wie es mit dem Glasfaserausbau um Krumbach weitergeht

Schnelles Internet über Glasfaserkabel soll bald auch in den Krumbacher Ortsteilen kommen. Unser Bild zeigt den Ausbau in der Gemeinde Ebershausen im Sommer2023.

Plus Nachdem in der Kernstadt der Glasfaserausbau schon weitgehend gelaufen ist, sind jetzt die Ortsteile von Krumbach dran. Auch dort ist der Bau des Anschlusses kostenlos.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Netzausbau in Krumbach gewonnen. Rund 800 Haushalte und Unternehmen in den Ortsteilen Attenhausen, Billenhausen, Edenhausen, Hirschfelden, Hohenraunau, Josephslust, Krumbad, Niederraunau und Plattenberghof werden vom Ausbau profitieren. Sie können künftig mit Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) im Internet surfen. Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen daheim, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich seien. Die Telekom wird mehr als rund 155 Kilometer Glasfaserkabel bis ins Haus verlegen und 15 neue Netzverteiler aufstellen. Bereits 2025 sollen die ersten Kunden am Netz sein. Der Netzausbau soll bis im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Ab dem Frühjahr beginnt der Glasfaserausbau in Krumbach

Die Kernstadt baut die Telekom auf eigene Kosten aus. Ab dem Frühjahr 2024 profitieren hier über 5.700 Haushalte vom Ausbau, der östlich der Kammel beginnt und anschließend westlich der Kammel weitergeht. In der Kernstadt wird die Telekom eigenwirtschaftlich rund 71 Kilometer Glasfaser verlegen und 53 Verteiler aufstellen. Hierfür kann man sich bereits im Internet registrieren unter: www.telekom.de/glasfaser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen