Krumbach

vor 49 Min.

Wollladen und Postfiliale rücken ins Krumbacher Zentrum

Plus Die Krumbacher Ladeninhaberin Birgit Held ist den Handarbeiten und dem Postservice verbunden. Jetzt ist sie mit ihrem Laden in die Luitpoldstraße umgezogen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Einen eigenen Laden zu haben, selbständig zu sein und damit gleich zwei persönliche Leidenschaften zu bedienen, diesen Traum erfüllte sich Birgit Held im Jahr 2019. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht stricke, erklärt sie im Pressegespräch. Wolle und alles, was dazugehört, bietet „Birgit’s Nadelstübchen“ an. Birgit Held arbeitete früher in leitender Stellung bei der Postbank. Der Post fühlt sie sich immer noch verbunden. Also ergänzte sie ihr Wollgeschäft mit einer Post-Filiale.

Zum 1. Februar ist sie mit ihrem Ladengeschäft und der Post-Filiale auf die andere, die innerstädtische Seite der Luitpoldstraße gezogen, direkt neben die „Brillenallee“. Näher am Zentrum der Stadt und größere Räumlichkeiten, der Umzug diene voll und ganz dem Service am Kunden, meint Birgit Held. 110 Quadratmeter Ladenfläche und ebenso viel Lagerfläche stehen nun zur Verfügung.

