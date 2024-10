Ehrungen für jahrzehntelange, herausragende Leistungen im Handwerk

Im Stadtsaal in Krumbach fand in einem feierlichen Rahmen die Ehrung der Kreishandwerkerschaft Günzburg-Neu-Ulm statt. Dabei wurden Arbeitsjubilare für eine langjährige Betriebszugehörigkeit sowie Meister und Meisterinnen geehrt. Die Begrüßung an diesen Abend übernahm Michael Stoll, Kreishandwerksmeister für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm. Nach der Begrüßung dankte Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer den Geehrten für ihre berufliche Lebensleistung im Handwerk.

