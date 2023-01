Zeitgefühl: Der Cantemus-Chor Krumbach stellt sein Programm vor

Das sind die Konzerte, Proben und Fahrten des Krumbacher Cantemus-Chors im Überblick. Im Tenor werden noch engagierte Sänger oder Sängerinnen gesucht.

Mit Schwung und Elan und neuen Zielen und Projekten im Blick wurde auch im Cantemus-Chor Krumbach ins neue Jahr gestartet. Für 2023 hat das Vokalensemble sich wieder einiges vorgenommen und sein Programm für das erste Halbjahr unter das außergewöhnliche Motto „Zeitgefühle“ gestellt. Bereits am 18. und 19. März wird der A-cappella-Chor unter Leitung von Dietmar Schiersner wieder in Konzerten in Bad Wörishofen und Erkheim zu hören sein.

Im neuen Programm und dessen ausgesuchten Kompositionen von der Gregorianik bis hin zu Billy Joel geht es dabei immer um „Zeitgefühle“. „Es ist faszinierend zu hören, wie intensiv sich Musiker in allen Jahrhunderten mit Zeitlichkeit und deren Erleben auseinandergesetzt haben“, erläutert Chorleiter Dietmar Schiersner. „Wie hört sich zum Beispiel Erwartung und Erfüllung an? Wie klingt etwa Vergänglichkeit und wie die Ewigkeit?“ Der Renaissancekomponist Gregorio Allegri zum Beispiel lasse die Zeit zur Anbetung des Allmächtigen geradezu stillstehen. Der Zeitgenosse György Orbán dagegen zaubere flirrende Bewegung in seine Schilderung von frühlingshafter Erneuerung der ganzen Welt.

Sommerkonzert des Krumbacher Cantemus-Chors im Juli

Ein zweites neues Programm werden die rund 25 Sängerinnen und Sänger des A-cappella-Ensembles dann ab April für das Sommerkonzert des Chores erarbeiten, das als „Open Air“ im Juli 2023 geplant ist. Mit diesem Programm und den „Zeitgefühlen“ im Gepäck begibt sich der Cantemus-Chor schließlich Anfang August auf die alljährliche Konzertreise.

Wie die Vorsitzende Brigitte Rossdal mitteilt, sind insbesondere im Tenor noch Plätze für engagierte Sänger oder Sängerinnen frei. Wer Interesse hat, kann gerne nähere Infos erhalten (brigitte.rossdal@yahoo.de). Neben den regulären Sonntagsproben jeweils von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Krumbach findet vom 27. bis 29. Januar ein Probenwochenende in Dillingen statt. (AZ)