Zusammenprall im Kreisverkehr – 12.000 Euro Schaden

Im Kreisverkehr am Höllgehau stießen zwei Autos am Dienstagmorgen zusammen.

Eine Frau möchte morgens in Krumbach in den Kreisverkehr am Höllgehau einfahren, übersieht dabei aber ein anderes Auto und verursacht einen hohen Schaden.

Eine 48-Jährige ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in dem Kreisverkehr am Höllgehau in Krumbach mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Frau kam von der B16 und missachtete die Vorfahrt des anderen Autos, als sie in den Kreisverkehr einfahren wollte. Sie stieß mit dem Auto zusammen, das schon im Kreisverkehr war. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 12.000 Euro. (AZ)

