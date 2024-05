Zwei Unfallfluchten in Krumbach: Polizei sucht Zeugen

Im aktuellen Polizeibericht werden zwei Fälle von Fahrerflucht in Krumbach beschrieben, bei denen Sachschaden an geparkten Fahrzeugen entstanden ist.

Im Polizeibericht vom Donnerstag sind zwei Unfallfluchten in Krumbach aufgeführt. Der erste Fall ereignete sich am Mittwoch zwischen 11 und 11.20 Uhr, laut Polizei wurde der Pkw eines 60-Jährigen auf dem Parkplatz eines Großhandels am Höllgehau beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Pkw-Fahrer stellte seinen grauen VW zur Tatzeit auf dem Gelände ab und bemerkte einen massiven Schaden an beiden rechten Fahrzeugtüren, als er zurückkehrte.

Polizei Krumbach bittet Zeugen um Hilfe

Der zweite Fall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag, 11. Mai, zwischen 14 und 15 Uhr. Hier wurde der Pkw einer 31-Jährigen auf dem Parkplatz einer von zwei in Frage kommenden Großhandelsmärkten in der Straße Am Johannisbrunnen oder in der Michael-Faist-Straße angefahren. Die Geschädigte bemerkte letztlich einen Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite ihres weißen VW auf Höhe der Fahrertüre.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfallfluchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. (AZ)