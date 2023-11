Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

23-Jähriger muss wegen Volksverhetzung in WhatsApp-Gruppen vor Gericht

Plus Gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis wurde ermittelt – er ist nicht der Einzige. An einen Teil der ihm vorgeworfenen Straftaten erinnert er sich nicht.

Von Mira Herold-Baer

Als der Jugendrichter Johann-Peter Dischinger den 23-Jährigen zu Beginn des Verfahrens fragt, ob dieser sich äußern wolle, herrscht einen kurzen Moment Ruhe im Gerichtssaal. Der junge Mann schaut den Jugendrichter zunächst fragend an und sagt dann: "Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll." Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Der 23-Jährige sitzt allein auf der Anklagebank, sein Verteidiger ist anwesend, doch der Beschuldigte möchte selbst aussagen.

Angeklagt ist der junge Mann aus dem südlichen Landkreis wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Er veröffentlichte vor knapp drei Jahren in zwei WhatsApp-Gruppen Bilder mit eindeutigem nationalsozialistischem Hintergrund. Das erste Bild, das der 23-Jährige in eine Auto-Tuner-Gruppe mit 98 Mitgliedern sendete, zeigt den dunkelhäutigen Fußballspieler Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalspieler steht auf dem Fußballfeld, befindet sich mitten im Spiel. Der Schiedsrichter hält ihm die Rote Karte vor das Gesicht. So weit nicht strafbar, doch das Bild trägt die Unterschrift: "einer weniger". Der Staatsanwalt beschreibt die Darstellung als eine "besondere Verletzung eines Menschen, mit der Absicht zu kränken", und eine "böswillig verächtliche Beschimpfung".

