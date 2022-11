Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Altlandrat Hubert Hafner sagt der Kreispolitik Adieu

Plus 24 Jahre war Hubert Hafner Landrat. Nun geht mit seinem Abschied aus dem Kreistag eine Ära zu Ende, die er maßgeblich geprägt hat. Wer sein Nachfolger wird.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Er gehört nicht dem Kreisausschuss an. So war Hubert Hafner nicht anwesend, als der Kreisausschuss im Landratsamt über Hafners Absicht sprach, sein Kreistagsmandat niederzulegen. Die Zustimmung war eine reine Formsache. Wenn man wie Hafner 70 Jahre alt wird, dann sei es nachvollziehbar, dass man sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen wolle, formulierte es sein Nachfolger im Amt des Landrats, Hans Reichhart. Hafner war 24 Jahre, von 1996 bis 2020, Landrat. 2020 war er noch einmal in den Kreistag gewählt worden.

