Vor diesen Herausforderungen stehen die Brauereien im Landkreis Günzburg

Plus Der Kohlensäuremangel macht Brauereien und Restaurants vor allem finanziell zu schaffen. Es sind aber noch viele andere Produkte teurer geworden.

Vor einigen Wochen hat Gerhard Bucher von der Radbrauerei in Günzburg ein Schreiben von seinem Kohlensäurelieferanten bekommen. Seitdem hat er keine Garantie mehr, dass er beliefert wird. In den vergangenen Wochen war Kohlensäure immer wieder knapp und hat zwischendurch nur noch für eine Woche gereicht. „Wenn dann ein Engpass gewesen wäre, hätten wir nichts mehr gehabt“, sagt Bucher. Fehlende und teurere Kohlensäure ist eines der Probleme die Brauereien und Gastronomen im Landkreis Günzburg derzeit haben. Auch andere Waren sind gerade selten und werden teurer.