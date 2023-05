Das sagen die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags zum neuen Klinikkonzept

Plus Eine Spezialisierung einerseits, Ressourcen sparen andererseits: So reagieren die Fraktionen im Kreistag auf die neue Ausrichtung der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach.

In einer nicht öffentlichen Sondersitzung in dieser Woche wurde dem Kreistag auf Initiative des Klinikvorstands das künftige Konzept der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach vorgestellt. Geplant ist, wie berichtet, die Aufgaben der medizinischen Versorgung auf die Standorte zu verteilen. In beiden Kliniken, sowohl in Günzburg als auch in Krumbach, werde es auch künftig eine Basis- und Notfallversorgung geben, planbare Termine würden aber am jeweiligen spezialisierten Standort stattfinden. Auf Nachfrage der Redaktion haben die Fraktionsvorsitzenden und ein Mandatsträger im Kreistag ihre Stellungnahmen zum neuen Konzept, das aufgrund der Kliniken-Reformpläne der Bundesregierung notwendig wird, abgegeben.