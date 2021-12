Die kuriosesten Polizeieinsätze 2021 im Landkreis Günzburg

Plus Es sind die Einsätze, bei denen auch ein Polizeibeamter den Kopf schütteln muss. Im Kreis Günzburg gab es in diesem Jahr einige dieser Art. Wir haben sie gesammelt.

Während einer Verkehrskontrolle Bier trinken? Mutig. Mit der Zapfpistole im Tank losfahren? Kann mal passieren. Eine 91-Jährige mit Marihuanapflanze auf dem Balkon? Auch im Kreis Günzburg doch eher ungewöhnlich. Wenn die Polizeibeamtinnen und -beamten in Günzburg, Krumbach oder Burgau auf Streife sind oder zu einem Einsatz gerufen werden, erleben sie oft schlimme Dinge: schwere Verkehrsunfälle, Raubüberfälle oder gefährliche Auseinandersetzungen. Doch dann gibt es immer wieder diese Momente, in denen auch ein Polizist schmunzeln oder mit dem Kopf schütteln muss. Wir haben ein paar kuriose Einsätze der regionalen Polizeiinspektionen aus diesem Jahr zusammengetragen.