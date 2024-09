Fährt die Mittelschwabenbahn ab 7. September wieder?

Das Hochwasser der ersten Junitage hat die Infrastruktur der Mittelschwabenbahn, die zwischen Günzburg und Mindelheim verläuft, stark beschädigt. So erklärte es die Bahn vor einigen Monaten. Daher wurden Instandsetzungsmaßnahmen entlang der Strecke nötig. Nahtlos an diese schlossen sich dann ab dem 29. Juli bereits geplante, nicht durch das Hochwasser notwendig gewordene Bauarbeiten an der Bahnstrecke an. Diese sollten bis zum 6. September abgeschlossen sein.

Brücken entlang der Mittelschwabenbahn werden noch saniert

Das soll nach aktuellen Angaben der Bahn auch klappen. Die Erneuerung der Gleise könnte sich allerdings verzögern durch Restarbeiten zur Instandsetzung der massiven Hochwasserschäden an mehreren Brücken entlang der Strecke der Mittelschwabenbahn. Diese liefen derzeit noch, erklärte die Sprecherin der Bahn. Es lasse sich noch nicht genau sagen, wann diese Arbeiten vollständig abgeschlossen seien. Nähere Informationen dazu folgten aber in den nächsten Tagen. Für die Zeit der Baustelle sind Busse als Schienenersatzverkehr im Einsatz.