Freibad-Familienkarte: Gehören Großeltern nicht zur Familie?

Plus Weil sie regelmäßig mit ihren Enkeln ins Freibad gehen, wollten die Metzners eine Familienkarte lösen – doch das ging nicht. So ist die Lage im Landkreis geregelt.

Von Annegret Döring

Geärgert hat sich kürzlich ein Rentnerehepaar aus Krumbach über die Regelungen für Freibadkarten in Krumbach. In der Vorverkaufszeit vor der Öffnung des Freibads am 11. Mai wollten Siegfried Metzner und seine Frau Doris für sich und ihre beiden Enkelkinder eine Familienkarte für das Krumbacher Stadtbad kaufen. Doch beim Personal blitzten sie mit diesem Wunsch ab.

Das gehe nicht, habe man Siegfried Metzner an der Freibadkasse gesagt, und er war doch erstaunt. "Ich hab' gedacht, ich hör’ nicht recht, dass Großeltern nicht zur Familie gehören", schildert er der Redaktion den Fall. Einmal in der Woche machen die Metzners mit den beiden vier und sechs Jahre alten Enkelkindern einen Oma-Opa-Tag, manchmal auch zwei solche Tage pro Woche. "Im Sommer gehen wir dann mit ihnen zum Schwimmen", freut sich der 80-Jährige und erzählt stolz, dass die beiden schon gut schwimmen könnten, "weil wir das fördern". Die Eltern der Enkelkinder seien berufstätig und gingen nicht mit den Kleinen ins Krumbacher Freibad, zumal es daheim einen eigenen kleinen Pool gibt. Für Siegfried Metzner war es dann nur logisch, dass man an der Stelle der Eltern als Aufsichtspersonen für die Enkel natürlich eine Familienkarte bekommen könnte. "Es geht mir gar nicht ums Geld, sondern ums Prinzip", sagt er.

