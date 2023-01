Containerdörfer kommen: Landrat will Flüchtlinge nicht in Turnhallen unterbringen

Viele Landkreise in Schwaben stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Im Kreis Günzburg werden Containerdörfer entstehen.

Die Zahl der Geflüchteten, die aktuell im Landkreis Günzburg untergebracht werden müssen, ist so hoch wie nie zuvor. So lässt sich die Kernaussage des Pressegesprächs am Mittwoch im Landratsamt zusammenfassen. Die Kreisverwaltung und die Kommunen stehen vor große Herausforderungen.

Weil der Landkreis Günzburg spätestens ab kommender Woche mit etwa 70 Geflüchteten pro Woche rechnen muss, die hier einen Platz bekommen sollen, ist man dringend auf der Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. Belinda Quenzer, Leiterin der Abteilung Kommunales und Soziales im Landkreis sagt: „Diese Größenordnungen übersteigen unsere Kapazitäten.“ Man sei bisher noch in der glücklichen Lage, nicht auf Turnhallen zurückgreifen zu müssen. Landrat Hans Reichhart ergänzt: „Wir wollen nicht wieder den Weg wie damals 2015 gehen.“ Aus zwei Gründen soll es keine Notunterbringung in Sporthallen geben: „Niemand soll wochenlang in einer Turnhalle leben müssen. Und auch nach der langen Corona-Belastung wollen wir den Kindern und Vereinen nicht wieder ihre Hallen nehmen.“

Landkreis Günzburg sucht nach weiteren Häusern für Geflüchtete

Die Maßnahmen, die man ergreifen würde, wären aber auch nicht mehr „der normale Weg“. Reichhart spricht von „Containerdörfern“ und „Traglufthallen“, die errichtet werden könnten. Alle Kommunen seien bei der Aufnahme gefragt. Die Verteilung der Geflüchteten im Kreis erfolge nicht nach einer festen Quote, sondern auch nach den Begebenheiten vor Ort. In einer Gemeinde mit 700 Leuten könne man keine Unterkunft mit 20 Plätzen aufwärts errichten. „Es sollte gerecht verteilt werden, sodass auch eine Integration möglich ist“, so Reichhart.

Bisher ist die Belastung durch die Unterkünfte auf 17 Orte im Landkreis verteilt. Nicht in jeder Gemeinde gebe es bisher eine Unterkunft für Flüchtlinge.

Der Kreis habe „ein paar Grundstücke im Blick“, die für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden könnten. Man sei in den letzten Gesprächen.

Für die Kreisbehörde beutet dieser enorme Zuzug, dass zum einen bis zu 13 Stellen mehr benötigt werden, andererseits auch eine enorme finanzielle Belastung. "Über 1,8 Millionen Euro", beziffert der Landrat die Summe, auf der man sitzenbleibe. Er wünscht sich mehr finanzielle Unterstützung vonseiten des Bundes.