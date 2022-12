Landkreis Günzburg

vor 2 Min.

Kinderärzte im Landkreis am Limit wegen vieler Atemwegsinfekte

Eine RSV-Infektion kann bei kleinen Kindern so schwer verlaufen, dass sie in eine Klinik eingewiesen werden müssen. Kinderkliniken sind derzeit in ganz Deutschland wegen gehäuft auftretenden Atemwegserkrankungen an ihren Kapazitätsgrenzen.

Plus Massiv Überstunden schieben im Landkreis Günzburg derzeit wegen einer Welle von Atemwegsinfektionen Kinder- und Jugendärzte. Auch Kinderkliniken sind überlastet.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

"Wir wissen gar nicht mehr, wo wir die Patienten noch 'stapeln' sollen", sagt Dr. Eva Maria Sedlacek, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit eigener Praxis in Burgau. Die jungen Patientinnen und Patienten warten im Treppenhaus, der ganze Gang ist voll und manche warten auch draußen auf dem Parkplatz im Auto, bis sie drankommen. Der Grund für das derzeitige tägliche Szenario ist eine massive Häufung von schweren, hochfieberhaften Atemwegsinfekten bei Kindern. In ganz Deutschland ist das so und Kinderkliniken und pädiatrische Abteilungen von Krankenhäusern sind weit über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus belegt. Einen hohen Anteil an den Erkrankungen hat das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, doch auch andere sind beteiligt wie Rhinoviren, Corona oder Influenza – die echte Grippe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen