Warum Gerd Müller eine "friedlichere und gerechtere Welt" für möglich hält

Plus Der langjährige Bundesentwicklungsminister spricht beim CSU-Neujahrsempfang im Stadtsaal. Dabei wird auf eine humorvolle Weise auch seine Jugend in Mittelschwaben wieder lebendig.

Gerd Müller blickt kurz hinauf zur Decke des Krumbacher Stadtsaals, er schmunzelt. "Wie vor 50 Jahren, hier hat sich fast nichts verändert". Humorvoll spricht der langjährige Bundesentwicklungsminister über seine Heimat Mittelschwaben, etwa über den Tanzkurs-Abschluss im Krumbacher Stadtsaal. Man spürt dabei, dass dem weltgewandten Müller der Dialekt seiner Heimat alles andere als fremd geworden ist. Doch dann wechselt Müller beim CSU-Neujahrsempfang fast unvermittelt hinein in die Themen, die ihn jetzt bewegen. Wie es möglich ist, die Welt "friedlicher und gerechter" zu machen. In der Leidenschaft seiner Worte wird deutlich: Müller ist fest davon überzeugt, dass dies möglich ist.