Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Landkreis Günzburg: Hitze und Trockenheit erhöhen Flächenbrand-Gefahr

Plus Die Gefahr von Bränden in Wäldern, Landwirtschaft und innerorts ist gestiegen – auch im Kreis Günzburg. Welche Maßnahmen getroffen werden und welche Regeln es zu beachten gilt.

Von Susanne Hofmeister Artikel anhören Shape

Extreme Wetterereignisse wie Trockenperioden oder Blitzeinschläge sowie menschliches Fehlverhalten sind die häufigsten Faktoren, von denen eine erhöhte Brandgefahr ausgeht. Auch in unserer Region. Verantwortungsbewusstes Verhalten trägt dazu bei, das Risiko eines Brandunglücks möglichst klein zu halten.

Es war in den letzten Wochen unübersehbar: die Trockenheit im Garten und ein verbrannter Rasen sowie Risse in harten, ausgetrockneten Böden in Wald und Flur. Damit steigt auch das Risiko von Bränden in Wäldern, in der Landwirtschaft und eben auch in innerörtlichen Bereichen wie Dörfern und Städten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen