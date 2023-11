Landkreis Günzburg

16:48 Uhr

Mehrwertsteuererhöhung: Werden weitere Wirtshäuser auf dem Land sterben?

So sieht ein Restaurantbon derzeit aus: Auf Getränke sieben, auf Essen 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Plus Die Gastronomie im Landkreis Günzburg macht sich Sorgen wegen der Mehrwertsteuererhöhung zum Jahreswechsel. Den Wirten geht es um viel mehr.

Von Mira Herold-Baer

Wie viel ist ein Schnitzel wert? Hier geht es nicht nur um den Preis. Wenn man sich mit Gastronomen unterhält, geht es um viel mehr: um Austausch, um Teilhabe, um die Gaststätte als sozialer Treffpunkt. So auch bei der Diskussion um die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Eine Nachfrage bei Wirtshäusern im Landkreis ergibt ein klares, kaum überraschendes Bild: Die sieben Prozent sollen bleiben!

Restaurants im Landkreis Günzburg sind gegen eine Steuererhöhung

Im kommenden Jahr ist es so weit, die Mehrwertsteuer für Restaurants soll um zwölf Prozent steigen. Statt der im Juli 2020 eingeführten sieben, wieder rauf auf die bisher üblichen 19 Prozent. Von der Politik als Entlastung für die Gastronomie gedacht, wurde die Steuersenkung während der Pandemie eingeführt. Da galt: Abstand halten, Feiern nur im kleinen Kreise und möglichst zu Hause bleiben. Nach der Pandemie kam die Energiekrise, die Steuersenkung wurde beibehalten. Der Gastronom Dominik Osterlehner vom Gasthof Sonne in Röfingen berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion: "Mit den sieben Prozent ist man uns in einer schwierigen Zeit entgegengekommen. Eine praktikable Lösung, das war sehr gut." Doch die jetzige Situation - die eine Krise löst die andere ab - schlage sich dramatisch auf die Kosten nieder.

