Kreis Günzburg/Neu-Ulm

17:57 Uhr

Der neue Bauamtsleiter hat große Pläne für die Region

Plus Alexander Leis ist neuer Leiter des Staatlichen Bauamtes in Krumbach. Er spricht über bedeutende Projekte in den Kreisen Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen.

Von Peter Bauer

„Der Radweg zwischen Attenhofen und Pfaffenhofen – ich freue mich heute noch, wenn ich dort vorbeikomme“: Alexander Leis, der neue Leiter des Staatlichen Bauamts in Krumbach, erinnert sich noch gut an eines seiner ersten Bauprojekte im Jahr 1996. Damals begann er seine berufliche Laufbahn im Straßenbauamt Neu-Ulm. Jetzt schließt sich für den 54-Jährigen mit der beruflichen Rückkehr in die Region ein Kreis. Und es stehen bedeutende Projekte an wie die Sanierung der Klosterkirche Roggenburg und der Ausbau der B16.

