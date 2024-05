Naturschauspiel im Süden: Polarlichter zaubern farbenprächtiges Spektakel am Himmel und locken zahlreiche Schaulustige im Landkreis Günzburg aus ihren Häusern.

Ein seltenes Ereignis begeisterte am Wochenende die Menschen in unserer Region: Polarlichter zeigten sich nachts am Himmel und sorgten für ein faszinierendes Schauspiel. Die ungewöhnliche Erscheinung lockte zahlreiche Schaulustige im Landkreis Günzburg aus ihren Häusern, um das farbenprächtige Spektakel zu bewundern und festzuhalten.

Robert Weiß aus Krumbach Foto: Robert Wei�

Zahlreiche Leserinnen und Leser schickten uns atemberaubende Fotos vom Himmelsfeuer per Mail oder via Facebook. Die drei Fotos haben Daniel Bissinger aus Behlingen-Ried, Robert Weiß aus Krumbach und Katrin Singer aus Langenhaslach gemacht.

Katrin Singer aus Langenhaslach. Foto: Katrin Singer

Experten erklären, dass solche Erscheinungen durch geomagnetische Stürme verursacht werden, die geladene Teilchen der Sonne zur Erde lenken und dabei mit den Gasen in der Atmosphäre interagieren, was die farbenprächtigen Lichterscheinungen hervorruft. Obwohl Polarlichter in den südlichen Breitengraden eher selten sind, erinnert dieses spektakuläre Ereignis daran, dass die Natur stets für Überraschungen gut ist und uns mit ihrer Schönheit verzaubern kann.