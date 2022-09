Silvera Schmider tritt für die Grünen bei der Landtagswahl an

Plus Die Langenhaslacherin tritt für das Direktmandat an und Christopher Hiller als Listenkandidat. Auch für den Bezirkstag wurden Kandidaten gewählt.

"Mein Fokus liegt auf dem sozialen Bereich, wir brauchen uns aber gar nicht darum kümmern, wenn uns die Erde unterm Hintern wegbrennt", sagte die freudige, aber bestimmte Silvera Schmider, nachdem sie am Donnerstagabend im Krumbacher Ortsteil Niederraunau zur Landtagskandidatin für das Direktmandat der Grünen im Landkreis Günzburg gewählt worden war. Soziales müsse mit erneuerbaren Energien und Umweltpolitik einhergehen. "Ich freue mich auf einen guten Wahlkampf und bin sehr gespannt, was da jetzt kommen wird. Wir gehen engagiert voran", sagte die Langenhaslacherin und nannte konkrete Ziele.