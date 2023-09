Landtagswahl

vor 17 Min.

Achim Fißl (SPD) im Porträt: Er will "den Puls der Zeit fühlen"

Plus Für die SPD im Stimmkreis Günzburg geht Achim Fißl um einen Platz im Landtag ins Rennen. Er setzt sich für eine sozial gerechte und bezahlbare Energiewende ein.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: der Bewerber der SPD Achim Fißl.

Energiepolitik ist ihm Herzensangelegenheit. Zum einen beruflich - Achim Fißl ist selbstständiger Versorgungsingenieur in Krumbach, zum anderen ist er über sein Interesse an der Energiepolitik vor 42 Jahren zur SPD gekommen. Jetzt kandidiert er als Direktkandidat für den Landtag. Seine Hauptmotivation: Die Energiewende sinnvoll schaffen. Mit Blick auf derzeitige Wetterereignisse, wie beispielsweise die Starkregenfälle in Südeuropa, sei dies dringend erforderlich, betont er. An der Umsetzung hake es allerdings, kritisiert der 59-Jährige.

