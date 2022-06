Langenhaslach

vor 46 Min.

Das gab es beim ersten Oldtimertreffen nach Corona in Langenhaslach zu sehen

Pfarrer Michael Kinzl fuhr auf einem mit Blumen geschmückten Traktor an den einzelnen Fahrzeugen vorbei und bespritzte sie bei der Fahrzeugsegnung mit Weihwasser. Am Steuer des Traktors saß Johann Mayer.

Plus Ein neuer Organisator des Oldtimerklubs managte das Treffen. Das sommerliche Wetter lockte viele Gäste auf den Festplatz in dem Ortsteil von Neuburg/Kammel. Wer alles dabei war.

Von Elisabeth Schmid

Es knatterte und brummte auf dem Festplatz in Langenhaslach. Die schweren alten Traktoren waren der Hingucker des Oldtimertreffens. Am Sonntag lud der Vorstand des Oldtimerklubs zur festlichen Feier ein. Jeder durfte mit seinem Oldtimer, ob Bulldog, Auto oder Moped, an dem Treffen teilnehmen. Obwohl dies nicht groß publik gemacht wurde, trafen zahlreiche Fahrzeuge auf dem Platz ein. Über 400 Traktoren unterschiedlichster Bauart, viele älter als 70 Jahre, rund 30 Autos und 50 Mopeds. Dazu gesellten sich viele Besucherinnen und Besucher, um die ausgestellten Fahrzeuge zu bewundern. Das sommerliche Wetter lockte ebenfalls die Gäste auf den Festplatz.

