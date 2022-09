Die Firma Ortmeier in Langenhaslach spart mit Vier-Tage-Woche Energie

Plus Ab der kommenden Woche gibt es ein neues Arbeitszeitmodell bei dem Maschinen- und Vorrichtungsbauer Ortmeier. Warum das für Firma und Mitarbeiter ein Gewinn ist.

Es läuft gut beim mittelständischen Maschinen- und Vorrichtungsbauer Ortmeier in Langenhaslach. Aktuell präsentiert sich die Firma zum ersten Mal auf der Messe AMB Stuttgart, der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung mit rund 1500 Ausstellern. Kunden ordern Aufträge für individuelle Maschinenbaulösungen und auch die Nachfolge im Familienunternehmen ist bereits geklärt, wenn die beiden Geschäftsführer Anton und Doris Burghard sich in die Rente zurückziehen.