Langenhaslacher nimmt an Wallfahrt in die Schweiz teil – mit dem Traktor

Plus Bernhard Weindl aus Langenhaslach ist mit dem Traktor in die Schweiz gepilgert. Er erzählt, warum sich Technik, Natur und Gotteserfahrung gut ergänzen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Fähre auf dem Vierwaldstättersee nimmt nach der Winterpause den Betrieb wieder auf. Bei der ersten Fahrt sind zwölf Oldtimer-Traktoren mit an Bord. Das ist mehr als ungewöhnlich und veranlasst den Kapitän, die Mitreisenden per Lautsprecheransage über die kleine Sensation zu informieren. Vieles ist außergewöhnlich, was Bernhard Weindl aus Langenhaslach und seine Pilgergruppe auf ihrer siebentägigen Fahrt erlebten. Allein die Idee, auf Oldtimer-Traktoren von Mittelschwaben bis ins Innerste der Schweiz, zum Schweizer Nationalheiligen Bruder Klaus zu pilgern, sprengt den Rahmen des Gewöhnlichen. Wen mag es wundern, dass auch für die Einzelheiten der Reise, die Begegnungen, Erfahrungen und den organisatorischen Aufwand normale Maßstäbe unangemessen sind.

