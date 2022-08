Jeder Blüten-Quadratmeter zählt im Landkreis Günzburg

Plus Wie mit einer Blühstreifen-Gemeinschaftsaktion zwischen Behörde, Kommune und Bürger viel für den Artenschutz erreicht werden soll in Langenhaslach.

Rund 250 Meter lang und vier Meter breit ist der Blühstreifen nahe dem Ortseingang von Langenhaslach, wenn man von Edelstetten her kommt. Trotz langer Trockenheit blühen hier immer noch viele Pflanzen und während des Ortstermins sind ständig Insekten und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte unterwegs. Der Blühstreifen ist eine Gemeinschaftsaktion. Beteiligt waren die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Günzburg, die Marktgemeinde Neuburg und Harald Behr. Letzterer stellte die Fläche zur Verfügung und bezahlte das Saatgut. Die Gemeinde übernahm das Fräsen der Fläche, der örtliche Bauhof brachte den Sand ein und unterstützte die Pflanzaktion, das Landratsamt sorgte für einen Schutz gegen Wildschweine.