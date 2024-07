Zweiradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

In Langenhaslach kam es am Freitag, gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Kirchenstraße in nordöstliche Richtung. Die Kreuzung an der Hauptstraße wollte er laut Bericht der Polizei geradeaus überqueren und in den Gärtnerweg einfahren. Hierbei übersah er, so die Polizei weiter, den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 60-jährigen Frau, die die Hauptstraße in südliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß des Kleinkraftrades mit der Beifahrerseite des Pkw, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Letzterer wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 2500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

