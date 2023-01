Maria Vesperbild

Die Renovierung der Wallfahrtskirche geht in die Endphase

Plus Umfangreich wird derzeit in Maria Vesperbild renoviert. Welche Akzente Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart im Zuge der Bauarbeiten setzt. Am 30. April soll gefeiert werden.

Eine Vorahnung vom Paradies sollen die Kirchen des Barocks und Rokokos den Gläubigen vermitteln. Lichtdurchflutet und prächtig präsentieren sie sich, der schwäbische Barock durch seine strahlende Leichtigkeit. Uneingeschränkt entfaltet die Wallfahrtskirche von Maria Vesperbild, erbaut 1754/55 von dem in Münsterhausen geborenen Johann Georg Hitzelberger, nach der aufwendigen Innenrenovierung ihre Schönheit und Pracht. Vor allem die aufgefrischten Fresken, geschaffen von Balthasar Riepp aus Kempten, laden ein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. So mancher Besucher der Wallfahrtskirche dürfte nun aussagestarke Details entdecken, die vormals verblasst oder eingedunkelt waren.

