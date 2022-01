Weiterer Impuls für die Renovierung von Maria Vesperbild

Plus Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Arbeiten. Was derzeit bei der Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild im Vordergrund steht.

Die Renovierung der bekannten Wallfahrtskirche in Maria Vesperbild? Das ist sozusagen ein bisschen eine „unendliche Geschichte“ geworden, immer wieder gab und gibt es aus verschiedenen Gründen Verzögerungen. Dass die Arbeiten weiter vorangehen können, ist auch diversen Zuschüssen zu verdanken. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) stellt jetzt weitere 25.000 Euro zur Verfügung.