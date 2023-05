17-jähriger Traktorfahrer biegt ab ohne zu blinken: Motorradfahrer verletzt

Ein jugendlicher Traktorfahrer ist in Memmenhausen unterwegs und biegt ab, ohne zu blinken. Ein Motorradfahrer stürzt und verletzt sich mittelschwer.

In Memmenhausen hat sich am frühen Donnerstagabend ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht war ein 17-Jähriger gegen 19.35 Uhr innerorts auf der Zusamstraße mit seinem Traktor und einem Anhänger unterwegs. Beim Abbiegevorgang in einen Hofraum, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, der gerade dabei war, das Gespann zu überholen. Durch ein Ausweichmanöver konnte der 51-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Traktor vermeiden. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Beim Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. (AZ)