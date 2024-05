Mindelzell

vor 5 Min.

Landrat Reichhart leistet beim Unfall mit drei Verletzten Erste Hilfe

Plus Der Günzburger Landrat ist auf dem Weg zu einer Sitzung, als er an dem schweren Unfall zwischen Balzhausen und Mindelzell vorbeikommt. In Erinnerung bleibt ihm vor allem eins.

Schon von Weitem soll der Unfallort zu sehen gewesen sein. Am Seitenrand haben Autos gehalten. Rechts ran oder weiterfahren? Landrat Hans Reichhart entschied sich dafür, anzuhalten. Er berichtet unserer Redaktion, wie er die Rettungsaktion der Feuerwehr nach dem schweren Unfall am Dienstagvormittag zwischen Balzhausen und Ursberg erlebte.

Laut Polizeibericht handelte es sich um einen Frontalzusammenstoß. In einem der Autos saß eine 64-Jährige mit ihrem 70-jährigen Beifahrer, die schwer verletzt worden sind und von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden mussten. Die Fahrerin wollte gegen 8.45 Uhr von der GZ12 von Balzhausen kommend in Richtung Ursberg nach links in Richtung Mindelzell abbiegen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Autos. Am Steuer saß eine 50-Jährige, die auf der GZ12 von Ursberg kommend Richtung Balzhausen unterwegs war.

