Mindelzell

vor 18 Min.

Heinrich del Core: Unterhaltsames Kabarett der charmanten Art

Plus Heinrich del Core begeistert in Mindelzell mit treffsicheren Pointen und charmanten Alltagsgeschichten. Ein Abend voller herzerfrischender Komik.

Von Thomas Niedermair

Mit herzerfrischender Komik, die ihren besonderen Reiz aus detailreich und gewitzt servierten Einblicken in vermeintlich normale Alltagssituationen bezieht, erwies sich Heinrich del Core als Garant für einen hochgradig unterhaltsamen Abend in Mindelzell. Nicht im Amphitheater, sondern im ausverkauften Mindelsaal, in den die Veranstaltung wetterbedingt verlegt werden musste. "Glück g'habt!" ist der Titel des aktuellen Programms von del Core, der als Sohn einer schwäbischen Mutter und eines süditalienischen Vaters in Rottweil aufwuchs, der ältesten Stadt Baden-Württembergs.

Kabarettist auch aus dem TV bekannt

Mit Gespür für treffsichere Pointen, waghalsiger Wortakrobatik und sympathischer Lässigkeit gelang es dem Italo-Schwaben, die Besucher im Mindelsaal auf eine zweistündige, kurzweilige Reise durch den Alltag mitzunehmen. Der auch aus zahlreichen TV-Auftritten bekannte Kabarettist widmete sich jenen oft schwierigen Situationen des Alltags, die zwar gewaltige Herausforderungen darstellen, irgendwie aber doch bewältigt werden können, sodass schlussendlich ein positives Fazit bleibt: "Glück g'habt!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

