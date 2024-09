Hubschraubereinsatz: E-Bike-Fahrer verletzt sich in Mindelzell schwer

Am Mittwoch gegen 22.05 Uhr meldete ein Anwohner der Raunauer Straße einen gestürzten Radfahrer. Der 67-Jährige war dort laut Polizeibericht mit seinem Pedelec unterwegs und auf die Fahrbahn gestürzt. Über die Ursache kann momentan nur spekuliert werden. Eventuell hat sich ein größeres Fahrradschloss, welches um den Sattel und den Gepäckträger angebracht war, in den Speichen verfangen und zum Sturz geführt. Der 67-Jährige, welcher keinen Schutzhelm trug, war zu keiner Zeit ansprechbar. Er kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)