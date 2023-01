MN-Umfrage

Freuen Sie sich über den Schnee?

Der Schnee ist da. In welcher Winterstimmung sich die Menschen fühlen, wie hier an der Krumbacher Mühlkapelle, wollte unsere Redaktion wissen.

Von Elisabeth Schmid

Schneeflocken fallen, einige Bundesländer haben schon Winterferien und unsere Redaktion wollte wissen, was die Passanten in Krumbach fühlen in Sachen Winter.

Jetzt wird es doch noch so richtig Winter mit Schnee und allem, was dazu gehört. In vielen Teilen Deutschlands ist es schon weiß – sehr zur Freude der Kinder, die ihren Schlitten zum Einsatz bringen können. Selbst im Süden von Europa wie auf Mallorca oder Rimini liegt die weiße Pracht. Die befragten Passanten und Passantinnen in der Krumbacher Innenstadt freuen sich für die Kinder. Umfrage Krumbach Kristina Sommer, 27, Krumbach Foto: Elisabeth Schmid Kristina Sommer, 27, Krumbach: Es ist schon schön, wenn mal wieder so richtig Schnee kommt. Als Kind, kann ich mich erinnern, habe ich den Schnee geliebt. Es war schon lange kein Schnee mehr, darum freue ich mich, in der weißen Landschaft spazieren zu gehen und den Schnee zu genießen. Umfrage Krumbach Sonja Veitleder, 43, Winzer Foto: Elisabeth Schmid Sonja Veitleder, 43, Winzer: Ich werde mit meinen Kindern, wenn es schneit, nach draußen gehen. Schnee ist doch vor allem für die Kinder etwas Tolles. Der Schlitten kann endlich mal hervorgeholt werden. Ich freue mich wirklich, wenn es mal so richtig Winter wird. In den letzten Jahren hatten wir selten Schnee. Umfrage Krumbach Markus Fischer, 36, Ziemetshausen Foto: Elisabeth Schmid Markus Fischer, 36, Ziemetshausen: Für mich ist der Schnee nicht so wichtig. Vor allem, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Trotzdem, für die Kinder wäre es super, wenn es mal so richtig viel Schnee geben würde. Ich bin als Kind auch gerne Schlitten gefahren. Ein Wintersportler bin ich aber nicht geworden. Umfrage Krumbach Monika, 53, und Günter, 58, Schneider, Waltenhausen Foto: Elisabeth Schmid Monika, 53, und Günter, 58, Schneider, Waltenhausen: Es wäre schön, wenn es mal viel schneien würde. Ich kann mich noch gut an früher erinnern, da gehörte Schnee einfach zum Winter. Die ganze Landschaft ist weiß und romantisch. Auf jeden Fall wäre es besser als Regen. Ich würde im Schnee gerne mit meinem Mann spazieren gehen. Aber es darf kein Matschwetter werden, sondern nur bei schönem Schnee. Lesen Sie dazu auch MN-Umfrage Plus Lassen Sie es im Fasching nach der Corona-Pause "richtig krachen"?

