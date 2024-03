MN-Umfrage

18:15 Uhr

Umfrage in Krumbach: Was kommt Ostern bei Ihnen auf den Tisch?

Plus Ostern steht vor der Tür und damit geht die Fastenzeit zu Ende. Wir haben uns in Krumbach umgehört, was bei den Passanten auf den Tisch kommt.

Von Elisabeth Schmid

Die kulinarischen Gewohnheiten an Ostern sind unterschiedlich. Die Meinung, was ein traditionelles Osteressen ausmacht, unterscheiden sich. Viele treffen sich am Ostersonntag zu einem Brunch, andere gehen mit Familie und Freunden zum Essen ins Restaurant. Wichtig für alle befragten Passanten in Krumbach war das Zusammensein mit der Familie und auch mit Freunden.

Karin Bader (52), Buch Foto: Elisabeth Schmid

Karin Bader (52), Buch: "Bei und gibt es am Ostersonntag ganz traditionell einen Osterbrunch. Es treffen sich alle Familienmitglieder zum Essen. Jeder bringt etwas mit und so genießen wir eigentlich den ganzen Tag über unseren Osterbrunch. Das wichtigste ist für uns, den Tag gemeinsam zu verbringen. Einfach ein friedliches und liebevolles Beieinander zu genießen und ein schönes Osterfest zu verbringen."

