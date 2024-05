Warten auf den Sommer: Passanten in Krumbach bleiben gelassen

Unsere aktuelle Straßenumfrage: Trotz kühler Temperaturen ist die Vorfreude auf Sonne und Aktivitäten im Freien bei den Krumbachern ungebrochen.

Der Sommer scheint noch auf sich warten zu lassen, Zeit also, noch etwas für die Strandfigur zu machen? Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehnen zwar den Sommer herbei. Allerdings haben sie ihre Ess- und Fitnessgewohnheiten nicht verändert. Die meisten der Befragten ernähren sich das ganze Jahr über gesund, andere essen das, was ihnen eben schmeckt. Auch sportlich könnte der eine oder andere nach eigener Aussage etwas aktiver sein. Alle freuen sich auf die Sonne und Aktivitäten im Freien.

Rebecca Gehrmann (34), Balzhausen. Foto: Elisabeth Schmid

Rebecca Gehrmann (34), Balzhausen: "Der Sommer könnte jetzt wirklich kommen. Es ist fast Ende Mai und man muss sich immer noch warm anziehen. Ich esse so wie immer, achte aber das ganze Jahr auf meine Ernährung. Ich freue mich schon sehr auf das Freibad. Ich habe drei Kinder, die können es auch kaum erwarten schwimmen zu gehen."

Mahmud Celikkiran (45), Augsburg. Foto: Elisabeth Schmid

Mahmud Celikkiran (45), Augsburg: "Ich freu mich auf den Sommer. In der Türkei ist das Wetter fast immer schön. Ich bin Fußballtrainer in Augsburg, daher bin ich immer im Freien und auch sehr sportlich. Ich bin im Sommer auch viel im Garten und im Freien. Ins Schwimmbad geh ich nicht so gerne. Auf meine Ernährung achte ich als Sportler natürlich sehr, aber während des ganzen Jahres."

Christine Schuhmacher (74), Breitenthal. Foto: Elisabeth Schmid

Christine Schuhmacher (74), Breitenthal: "Ich liebe es im Garten zu sitzen und mich zu sonnen. Auch die Arbeit im Garten muss getan werden, die macht mir nicht so viel Spaß. Mein Mann hilft mir dabei. Ich gehe auch gerne im Sommer zum Schwimmen. So richtig Sport mache ich nicht. Ich esse im Sommer automatisch leichtere Sachen als im Winter, das passt."

Sabrina Nebel (24), Kettershausen. Foto: Elisabeth Schmid

Sabrina Nebel (24), Kettershausen: "Es wird Zeit, dass der Sommer kommt. Ich spiele aktiv Fußball und habe so genug Sport. Ich fahre viel mit dem Longboard außerdem geh ich gerne Baden. Ich esse gesund und fühle mich gut. Überhaupt bin ich gerne im Freien. Bei schönem Wetter bin ich eigentlich immer Draußen.