Warum sich viele auf die Krumbacher Festwoche freuen

Zum Start der Festwoche am 2. September wird es wieder ein Standkonzert geben. Unser Bild entstand im Jahr 2012.

Plus Nach zwei Jahren Pause findet in Kürze wieder die Krumbacher Festwoche statt. Welche Erwartungen damit verbunden sind.

Von Elisabeth Schmid

Nach der Corona-Abstinenz ist es endlich wieder so weit, die Krumbacher Festwoche kann am ersten Wochenende im September starten. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt freuen sich schon sehr darauf. Aber nicht jeder sehnt die Festwoche herbei. Einige haben für die Jahrmarktsatmosphäre und das Festzelt nichts übrig. Die meisten der Befragten aber sind begeistert.

