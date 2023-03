Das Hilfsprojekt Stricken für Obdachlose ist jetzt ein eingetragener Verein

Über 60 Aktive sind derzeit für die Hilfsorganisation Stricken für Obdachlose in Münsterhausen am Werk. Welche Vorteile die Vereinsgründung mit sich bringt.

Was als kleine private Initiative 2021 begann, hat inzwischen enorm an Fahrt aufgenommen: Nun stricken, nähen, basteln und filzen mehr als 60 Aktive fleißig für die Hilfsorganisation Stricken für Obdachlose. Vom Erlös der handgefertigten Unikate werden die Wärmestuben in Augsburg und Günzburg unterstützt. Daneben organisieren die Initiatoren des Projekts, Alexandra Hager, Bärbl Hendrich-Meyer und Herta Schreiegg, laufend weitere Sach- und Lebensmittelspenden für Obdachlose von Privatpersonen wie auch Unternehmen.

Es gab Post vom Amtsgericht Memmingen

Anfang März hatte Alexandra Hager nun die lang ersehnte Post vom Amtsgericht Memmingen in ihrem Briefkasten: „Unsere Initiative Stricken für Obdachlose ist jetzt ein eingetragener Verein“, sagt sie stolz. „Damit haben wir eine solide, steuerlich praktikable Basis für unsere Arbeit geschaffen.“ Wichtig ist ihr dabei zu betonen, dass Stricken für Obdachlose von Anfang an keinerlei Gewinnabsicht verfolgte und das Geld zu 100 Prozent in die Obdachlosenhilfe floss. „Durch die Vereinsform ist dies nun auch nach außen hin sofort für alle ersichtlich und absolut transparent“, sagt Alexandra Hager.

Der Verein „Stricken für Obdachlose e. V.“ bleibt – so, wie es die Initiative von Anfang an war – eine Gemeinschaft, bei der jede und jeder herzlich willkommen ist und je nach Lust, Laune und Zeit mitwirken kann. „Es geht uns nicht um ein ‚Vereinsleben‘, sondern um den Gedanken, gemeinsam zu helfen. Jeder einzelne Beitrag, egal, wie klein oder groß er ist, zählt“, sagt Alexandra Hager. Feste Größe ist dabei der gemütliche Stricktreff an jedem ersten Dienstag im Monat ab 14 Uhr im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Münsterhausen. Ob „alte Strickhasen“ oder Neulinge, jede beziehungsweise jeder ist hier herzlich willkommen.

Ein großer Vorteil der Vereinsgründung ist auch, dass nun Spenden gesammelt und Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt werden dürfen. Dafür wurde bei der Raiffeisenbank ALW eigens ein Spendenkonto eingerichtet. Weitere Informationen hierzu unter www.stricken-fuer-obdachlose.de/spenden.

Der Minimarkt von „Stricken für Obdachlose“ in Münsterhausen, Steigstraße 34, ist noch bis Ostern immer Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Ostern kann weiterhin im Minimarkt mit einem individuell unter der Telefon 0172/8608218 vereinbarten Termin eingekauft werden. (AZ)





Das nächste Projekt steht schon fest: Vom Verkaufserlös und dem gespendeten Geld werden Ostereier und Schoko-Osterhasen, Obst, Joghurt und süße Leckereien finanziert.