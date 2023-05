Münsterhausen

06:00 Uhr

Die Gemeinde Münsterhausen möchte grüne Energieprojekte voranbringen

Plus Der Münsterhauser Marktgemeinderat befürwortet in seiner jüngsten Sitzung eine Bürgerbeteiligung an grünen Energieprojekten.

Von Moritz Ebner

In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Münsterhausen dominierten neben der Gemeindeentwicklung die Themen erneuerbare Energien, Sturzflut-Risikomanagement und Kinderbetreuung.

Bürgermeister Erwin Haider berichtete den Marktgemeinderäten von der aktuellen Bürgermeistertagung, bei der das Konzept einer Energiegenossenschaft am Beispiel der Bürger-Energie-Genossenschaft der Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg und Eichstätt (BEG) vorgestellt wurde. Eine solche Herangehensweise erscheint auch dem Landkreis Günzburg als sehr zielführend. Durch eine hohe Bürgerbeteiligung werde die Akzeptanz für große Energieprojekte in der Bevölkerung merklich erhöht. Zudem könnte man von bereits vorhandenem Know-how profitieren und müsste sich nicht als „Einzelkämpfer“ um derartige Projekte bemühen. Haider führte ebenso aus, dass man sich eine Freiflächenphotovoltaik eher nicht in Münsterhausen vorstellen könne. In Thannhausen entstehen bekanntermaßen solche Projekte und Thannhausen hat auch Flächen dafür ausgewiesen. In Münsterhausen, so Haider fokussiere man sich eher auf die Windkraft, die im Osten der Gemeinde eventuell beim Ortsteil Häuserhof entstehen könnte. Nach einer kurzen Diskussion verständigten sich die Marktgemeinderäte darauf, dass, sollte ein Bedarf für ein solches Projekt entstehen, eine Bürgerbeteiligung wünschenswert sei. Da man sich nicht auf eine feste Quote einigen konnte, verständigten sich die Anwesenden darauf, dass die prozentuale Höhe der Bürgerbeteiligung im Einzelfall durch die Marktgemeinde zu entscheiden sei. Weiter verständigten sich die Räte darauf, der BEG mit der Mindestsumme von 100 Euro beizutreten. Dies diene primär dem Zweck, künftig auf die Zusammenarbeit mit der BEG bei derartigen Projekten bauen zu können.

