Haider-Brüder aus Münsterhausen erfolgreich bei "Jugend musiziert"

Hannes und Hendrik Haider aus Münsterhausen ersingen sich beim Landeswettbewerb einen ersten Preis und die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Mit dabei beim bayerischen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Ingolstadt waren in der Altersgruppe III die Brüder Hannes und Hendrik Haider aus Münsterhausen. In der Kategorie Vokalduo ersangen sie sich als einzige in ihrer Altersgruppe einen ersten Preis (23 Punkte) mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der an Pfingsten in Oldenburg stattfinden wird. Am Klavier wurden sie von Lucas Theil begleitet, der wie Hannes und Hendrik Schüler am Ringeisen Gymnasium Ursberg ist.

Erfolg für Münsterhauser Brüder bei "Jugend musiziert"

Ihre Gesangslehrerin Marianne Altstetter freut sich natürlich gerade nach der langen "Corona-Durststrecke" sehr über diesen Erfolg. Hendrik hat zusätzlich noch in der Kategorie Popgesang Solo teilgenommen und konnte sich als einziger aus der Region Neu-Ulm einen ersten Preis ersingen. Hier war er einer der wenigen Jungs in dieser Kategorie. Mit ihm freut sich Julia Tiecher, die ihn speziell im Popgesang gecoacht und vorbereitet hat. (AZ)