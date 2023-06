Heu entzündet sich an Stromleitung in Münsterhausen

In Münsterhausen brennt Heu auf einer gemähten Wiese. Offenbar hat der Wind das Heu in die Stromleitung gewirbelt.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Krumbach die Meldung über einen Brand in Münsterhausen. Vor Ort stellten die Beamten und die eingesetzte Feuerwehr fest, dass auf einer gemähten Wiese der Wind das umherliegende Heu aufwirbelte, sodass es in einen Strommast geweht wurde. Durch einen Kurzschluss entzündete sich das Heu und fiel wieder auf die Wiese herab.

Diese brannte daraufhin auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern ab, heißt es in den Angaben der Polizei. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Thannhausen, Münsterhausen und Hagenried gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. An dem Strommast wurde vorerst kein Schaden festgestellt. (AZ)