In Münsterhausen spielend die Natur erleben

„Was macht das Eichhörnchen im Winterwald?“ - mit dieser Frage startet am 13. Dezember 2024 für neugierige Kinder im Grundschulalter das Jahresprojekt „Waldforscher-Treff“ des Obst- und Gartenbauvereins Münsterhausen im Rahmen des Leader-Projekts des Freistaates Bayern: in einem gesamten Jahreszyklus bis November 2025 werden Kinder auf spielerische Weise ökologische Zusammenhänge im Wald entdecken und dabei die heimatliche Umwelt mit kleinen Experimenten und Expeditionen im Mindeltal erforschen. Die einzelnen Termine leitet Vera Lachenmaier, Diplompädagogin und Erlebnisbäuerin.

Wie das für die Kinder kostenfreie Programm in Münsterhausen refinanziert wird.

Leader ist eine Abkürzung aus dem Französischen: Liaison entre les actions de développement de l‘économie rurale; zu Deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Das Förderprogramm Leader ist eine Erfolgsgeschichte für die Entwicklung ländlicher Regionen in Bayern. Im Mittelpunkt stehen die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs). Sie sind Partnerschaften zwischen kommunalen, wirtschaftlichen und sozial engagierten Akteuren in der Region. Mit dem Leader-Programm unterstützt das Staatsministerium die ländlichen Regionen auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Entwicklung – ganz nach dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“, wie es die Website des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums erklärt. Leader-Fördergelder kommen im Ursprung aus dem Topf der Europäischen Union. Das Leader-Programm finanziert sich aus dem ELER, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Das Projekt wird in Münsterhausen stattfinden und richtet sich an Kinder aus Münsterhausen sowie den umliegenden Gemeinden im Mindeltal. Es soll dazu beitragen, die Identifikation der Kinder mit ihrer Heimat, dem Mindeltal und der Region Schwäbisches Donautal, zu stärken und die Kleinen durch das spielerische Erleben des Waldes näher an ihre natürlichen Wurzeln heranzuführen.

Der erste Termin ist am 13. Dezember von 14.30 – 16 Uhr und dann immer am zweiten Freitag eines Monats. Interessierte können sich bei Vera Lachenmaier unter der Handynummer 0174/9256900 (WhatsApp oder SMS) verbindlich zu den Terminen anmelden. Die Teilnahme ist aufgrund einer Leader-Förderung kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder pro Einheit begrenzt. Um das Angebot möglichst vielen Kindern zugänglich zu machen, erfolgt für jede Einheit eine separate Anmeldung. Informationen zum Treffpunkt in Münsterhausen und zur notwendigen Ausstattung der Kinder erteilt im Vorfeld Vera Lachenmaier. (AZ)