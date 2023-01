Motto "Jagdhütte": Münsterhausen startet in den Fasching

Mit der Wagenvorstellung startet jetzt die Faschingssaison in Münsterhausen. Die Faschingsfreunde wollen mit Gottes Segen beim Fasching dabei sein.

Die Faschingssaison ist für die Faschingsfreunde Münsterhausen am vergangenen Sonntag mit einem festlichen Gottesdienst und der anschließenden Segnung des Wagens gestartet.

Unter dem Motto "Jagdhütte" sind die Faschingsfreunde Münsterhausen in diesem Jahr auf insgesamt zehn Faschingsumzügen in der Region vertreten. Los geht es am Sonntag, 22. Januar, in Kirchheim. Ein besonderer Höhepunkt ist mit Sicherheit der heimische Nachtumzug am Samstag, 11. Februar, zu dem in diesem Jahr über 70 Wagen und Fußgruppen erwartet werden.

Am Sonntag fand dazu ein vom Verein festlich gestalteter Gottesdienst in der Münsterhauser Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Die Mitglieder gestalteten unter dem Motto "Mit Gott im Grünen" ein buntes Rahmenprogramm. Der Faschingschor rundete den stimmungsvollen Gesamtauftritt ab. Die Vereinsvorsitzende Sophia Stegmann dankte allen Beteiligten und Helfern für Ihre tatkräftige Unterstützung.

Eine Probefahrt mit dem Faschingswagen aus Münsterhausen

Pfarrer Sebastian Nößner, der als Vertreter für Joseph Moosariet den Gottesdienst geleitet hat, sprach in seiner Predigt vom Reiz in neue Rollen zu schlüpfen, um seinem Alltag zu entfliehen. "Aus dem eigenen Sein auszubrechen, kann in der aktuellen Zeit für viele sehr reizvoll sein", sagte der Geistliche. Er ermutigte alle Mitglieder der Faschingsfreunde, ihre Freude weiterzugeben. Bei der anschließend Segnung bei strömendem Regen wünschte Nößner allen Vereinsmitgliedern eine sichere und unfallfreie Faschingszeit. Im Anschluss an den Gottesdienst stand der Faschingswagen allen interessierten Bürgern am örtlichen Festplatz zur Besichtigung und auch für die ein oder andere Probefahrt offen.

