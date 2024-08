Münsterhauser Top Schützen 2024

Der Schützenverein Edelweiß Münsterhausen bot im Rahmen des Ferienprogramms ein Schnupperschießen an. Die jungen Schützen durften sich am Lichtgewehr und am Blasrohr versuchen. Spaß hatten alle sichtlich dabei, es war gar nicht so leicht ins Schwarze beziehungsweise ins Gold zu treffen. Nach Besichtigung des Schützenheims und eines Luftgewehrs durften sich die Kids einen kleinen Preis und eine Urkunde abholen. Für Kids, die beim Top Schützen 2024 keine Zeit hatten, dürfen sich gerne im Herbst immer freitags ab 18 Uhr im Schützenheim für ein Probeschießen melden. (AZ)

